Жертвами сходження селевих потоків у Таджикистані стали 13 людей

Комітет з надзвичайних ситуацій Таджикистану повідомив, що через проливні дощі 27 серпня і викликане ними сходження селевих потоків та падіння каменів загинули 13 людей. Стихія зачепила дев’ять міст і районів країни.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон висловив співчуття сім’ям та близьким загиблих.

У коментарі Таджицькій службі Радіо Свобода «Радіо Озоді» у Комітеті з надзвичайних ситуацій повідомили, що двох людей вдалося витягнути із заблокованого автомобіля живими.

У столиці Душанбе вчорашні зливи призвели до відключення електрики на кілька годин. Жителі деяких районів міста були позбавлені доступу до питної води.

Сильні зливи, зсуви ґрунту та каменепади серйозно пошкодили одну з автотрас – між Душанбе та Худжандом (друге за чисельністю населення місто в Таджикистані після столиці – ред.), роботи з розчищення тривають.

Збитки від стихії поки не підраховані.