Уряд призначив довічні стипендії українцям, які рятували євреїв під час Голокосту

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що уряд 8 версня ухвалив постанову про призначення і виплати довічних державних стипендій для громадян України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни.

«Довічні державні стипендії з 1 червня 2021 призначено 26 громадянам України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни та удостоєні Ізраїльським інститутом катастрофи і героїзму національного меморіалу Катастрофи (Голокосту) і Героїзму «Яд ва-Шем» звання Праведника народів світу або Єврейською Радою України – звання Праведника України чи Праведника Бабиного Яру», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили: цю щомісячну виплату забезпечено за місцем отримання пенсії в розмірі трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

14 травня цього року Україна вперше відзначила День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Інститут національної пам’яті повідомив, що станом на 1 січня 2020 року 2 659 громадян України удостоєні Державою Ізраїль звання Праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту. Водночас тисячі рятівників досі залишаються невизнаними й невідомими.