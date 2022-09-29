Військові ЗСУ повідомили про збиття двох російських Су-25

У небі над Миколаївською областю українські військові у четвер збили два російських штурмових літаки Су-25, повідомила пресслужба повітряного командування «Південь» у фейсбуці.

«29 вересня, близько 17:00 години, в Баштанському районі Миколаївщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» збито два російських штурмовики Су-25», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона про свої втрати техніки не повідомляє.

Відповідно до ранкового зведення Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного російського вторгнення у небі над Україною було збито 262 літаки і 224 гелікоптери.