Росія: причиною катастрофи Су-30 міг стати постріл із іншого російського винищувача

Винищувач Су-30, який розбився 22 вересня в Тверській області Росії, за попередніми даними, був випадково збитий іншим літаком під час навчань, повідомляють російські засоби інформації.

«Попередньо, причина надзвичайної події – випадкове влучання в Су-30 снаряда під час навчань. Постріл було здійснено іншим повітряним судном», – сказали агенції ТАСС в екстрених службах.

За даними РЕН ТВ, під час польоту два військові літаки, Су-30 і Су-35, відпрацьовували тактику ведення повітряного бою. Передбачалося, що Су-35 здійснить фотострільбу.

«З невідомої поки причини вогонь був відкритий реальний. Можливо, причиною активації «головного калібру» могла стати технічна несправність. Точну причину встановить розслідування», – йдеться в повідомленні.

Винищувач Су-30 повітряно-космічних сил Росії зазнав аварії в Тверській області 22 вересня, двоє пілотів встигли катапультуватися.