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23 Квітень 2019, Київ 22:27
Новини | Міжнародні

Росія спустила на воду субмарину, ймовірно, здатну нести ядерні безпілотники

Субмарина, ймовірно, буде оснащена підводними ядерними комплексами «Посейдон» (на фото)

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Росія спустила на воду атомний підводний човен спеціального призначення, який, як вважають, здатний нести підводні безпілотні літальні апарати, оснащені ядерними зарядами.

Субмарину «Белгород» презентували 23 квітня в північно-західному російському місті Северодвинськ. За запуском стежив президент Росії Володимир Путін через відеозв’язок у Санкт-Петербурзі.

Російське державне агентство новин ТАСС повідомило, що робота над розробкою субмарини триватиме, а наступного року почнуться випробування з метою введення судна в експлуатацію до кінця 2020 року або на початку 2021 року.

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За повідомленням, підводний човен, довжиною 184 метри, зможе нести шість дронів. Як очікують, безпілотники будуть введені в експлуатацію 2027 року, повідомляють ЗМІ з посиланням на дані американської розвідки.

Спорудження субмарини почалося 1992 року, але кілька разів відкладалося через фінансування.

Журналістам не дозволили фотографувати чи знімати субмарину.

Нас ніхто не хотів слухати, послухайте зараз – Путін про нову російську зброю (відео)
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Нас ніхто не хотів слухати, послухайте зараз – Путін про нову російську зброю (відео)

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У зверненні 1 березня 2018 року Путін заявив про новітні розробки в галузі стратегічних озброєнь Росії, зокрема, балістичні та крилаті ракети, здатні обходити системи ПРО і ППО.

А в зверненні 20 лютого президент Росії оголосив, що перша субмарина, здатна нести ці ракети (відомі як «Посейдон») буде спущена на воду до літа.

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