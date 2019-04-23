Росія спустила на воду субмарину, ймовірно, здатну нести ядерні безпілотники

Росія спустила на воду атомний підводний човен спеціального призначення, який, як вважають, здатний нести підводні безпілотні літальні апарати, оснащені ядерними зарядами.

Субмарину «Белгород» презентували 23 квітня в північно-західному російському місті Северодвинськ. За запуском стежив президент Росії Володимир Путін через відеозв’язок у Санкт-Петербурзі.

Російське державне агентство новин ТАСС повідомило, що робота над розробкою субмарини триватиме, а наступного року почнуться випробування з метою введення судна в експлуатацію до кінця 2020 року або на початку 2021 року.

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За повідомленням, підводний човен, довжиною 184 метри, зможе нести шість дронів. Як очікують, безпілотники будуть введені в експлуатацію 2027 року, повідомляють ЗМІ з посиланням на дані американської розвідки.

Спорудження субмарини почалося 1992 року, але кілька разів відкладалося через фінансування.

Журналістам не дозволили фотографувати чи знімати субмарину.

У зверненні 1 березня 2018 року Путін заявив про новітні розробки в галузі стратегічних озброєнь Росії, зокрема, балістичні та крилаті ракети, здатні обходити системи ПРО і ППО.

А в зверненні 20 лютого президент Росії оголосив, що перша субмарина, здатна нести ці ракети (відомі як «Посейдон») буде спущена на воду до літа.