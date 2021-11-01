Субсидія призначена понад 2,5 мільйонам домогосподарств в Україні – Мінсоцполітики

Наразі субсидія в Україні призначена понад 2,5 мільйонам домогосподарств, з них автоматично ‒ майже двом мільйонам, цитує пресслужба Міністерства соціальної політики Віталія Музиченка, заступника профільного міністра, в інтерв’ю одному з телеканалів.

«Це співставна цифра у порівнянні з минулим роком. Але заяви від людей продовжують надходити і з початком опалювального періоду їх кількість зросла. Минулого опалювального сезону субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримувало близько трьох мільйонів домогосподарств. Очікуємо, що цього сезону буде така ж цифра», – зазначив Віталій Музиченко.

Він зазначив, що, за держбюджетом, цьогоріч збільшено фінансування субсидій більш ніж на 12 млрд гривень, в яких враховано потребу для збільшення на 50% обсягів використання окремих комунальних послуг у регіонах з «червоним» рівнем карантинних обмежень.

За прогнозами Мінсоцполітики, середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальному сезоні 2021-2022 років складатиме близько 2 тисяч гривень. Залежно від умов споживання, складу домогосподарства, рівня тарифів ця сума може складати 3-5 тисяч гривень.