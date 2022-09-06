ВАКС збільшив розмір застави для підозрюваного у відмиванні коштів екснардепа

Вищий антикорупційний суд збільшив розмір застави для підозрюваного у відмиванні коштів та отриманні хабаря колишнього народного депутата, повідомляє Спеціалізована атикорупційна прокуратура.

«Своєю ухвалою колегія суддів Апеляційної палати ВАКС постановила застосувати до вказаного депутата заставу у розмірі 24 700 000 гривень та покласти обов’язок не відлучатися за межі України без дозволу слідчого, прокурора, суду», – йдеться у повідомленні САП.

Прізвища та імені фігуранта не називається, однак у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі зазначають, що йдеться про народного депутата ІІІ-VIII скликань, який очолював парламентський комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Як випливає із посилання, на яке вказує САП у повідомленні про підозру фігурантові, йдеться про Миколу Мартиненка.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржувала запобіжний захід Мартиненку. 4 серпня слідчий суддя ВАКС призначив колишньому парламентарю заставу в 4,962 мільйона гривень. За повідомленнями медіа, цю суму внесли в той же день, що дозволило затриманому вийти з-під варти.

Мартиненка підозрюють у тому, що в липні 2014 року він отримав від керівництва чеської компанії SKODA JS a.s хабар у понад 311 тисяч євро за просування її інтересів в Україні. Йдеться, зокрема, про відносини SKODA JS a.s. з НАЕК «Енергоатом» та Чорнобильською АЕС, з якими компанія мала контракти на постачання обладнання та за якими виник ризик не здійснення оплати з боку українських контрагентів.

Раніше Мартиненко заявляв медіа, що він впевнено доведе в суді недостовірність зібраних щодо нього доказів.