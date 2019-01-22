Суд продовжив арешт Єфремова – ГПУ

Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт екс-депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова ще на два місяці, повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

Згідно з рішенням суду, ухваленим 21 січня, Єфремов залишиться під вартою до 21 березня.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова з Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

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4 січня 2017 року Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Йому інкримінують організацію захоплення будівлі Луганської ОДА; пособництво в захопленні управління СБУ в Луганській області; вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; організаційне сприяння створенню й діяльності угруповання «ЛНР»; державну зраду.