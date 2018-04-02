Суд у Києві зняв з розгляду позов про заборону Партії регіонів

Окружний адміністративний суд Києва повідомив про зняття з розгляду справи щодо заборони Партії регіонів через те, що позов було відкликано.

Про це зазначається на сайті суду.

«У судовому засіданні Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув клопотанняпозивача щодо відкликання адміністративного позову. Після виходу з нарадчої кімнати суд оголосив рішення: залишити без розгляду адміністративний позов громадської організації «Загальноукраїнське бюро розслідування» до Міністерства юстиції України, третя особа – політична партія Партія Регіонів», – цитує прес-служба суду суддю Володимира Келеберду.

Як мовиться у повідомленні, позивач просив суд зобов’язати Мін’юст звернутися до суду про заборону діяльності на території України Партії регіонів та скасувати державну реєстрацію згаданої політсили.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження щодо заборони діяльності на території України Партії регіонів у вересні цього року.

Партія створена в 1997 році. Після подій Майдану 2014 року партія практично припинила політичну діяльність і не брала участі у позачергових парламентських виборах. Водночас, «на уламках» Партії регіонів виник «Опозиційний блок», до якого ввійшли багато членів цієї партії. «Опозиційний блок» брав участь у виборах, має фракцію у Верховній Раді – 43 депутати.

Колишній голова фракції Партії регіонів у парламенті Олександр Єфремов перебуває під арештом. Його обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності угруповання «ЛНР»; державній зраді.