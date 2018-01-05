Чорновіл: «Ослабити Ахметова політично було б цікаво для Фірташа, Льовочкіна»

Ім’я одного з найбагатших українців Ріната Ахметова фігурує в публікації одного з найвпливовіших світових видань ділових кіл. Британська Financial Times оприлюднила статтю під заголовком «У Ріната Ахметова з України заморозили активів на 820 мільйонів доларів».

Як пише газета, «Рінат Ахметов, найбагатша людина України, отримав ордер суду з Кіпру про замороження його активів на 820 мільйонів доларів у давній юридичній суперечці з суперником навколо найбільшої в його країні телекомунікаційної компанії фіксованого зв’язку». Наразі, за словами автора статті у Financial Times, неясно, який вплив може мати це рішення на права власності Ахметова на «Укртелеком». Газета також звертає увагу на те, що справа в кіпрських судах навколо «Укртелекому» може вплинути й на інтереси ще одного українського олігарха, Дмитра Фірташа, який нині перебуває в Австрії – у вигнанні з України і в очікуванні на можливу екстрадицію до США через звинувачення в корупції, які він називає сфальсифікованими.

Прокоментувати ситуацію Радіо Свобода попросило політичного експерта Тараса Чорновола. Він припускає, що причини такого розвитку подій криються здебільшого між рядками.

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– Найперше, тільки з’явилася ця інформація про те, що є рішення Нікосійського суду проти холдингу Ріната Ахметова і з певними вимогами фінансовими щодо нього достатньо жорсткими, з’явилася перша думка така суто політична. Я думаю, що вона в даному випадку є помилковою, але тепер довгий період, коли будуть виникати якісь юридичні проблеми у Ріната Ахметова, вона все таки матиме право на те, щоб її першою розглянути і можливо відкинути відразу після цього.

Вона пов’язана з розслідуваннями, які ведуться у Сполучених Штатах Америки щодо Пола Манафорта. Тому що відомо, що свого часу, ще як представника консалтингу і офіційного лобіста інтересів холдингу SCM - System Capital Management Ріната Ахметова, Манафорт був запрошений в Україну, в Донецьк. Ніби він був «переуступлений» російським олігархом Дерипаскою, з яким він навіть мав певний спільний бізнес. І починалася вся кар’єра Манафорта в Україні саме на обслуговуванні Ріната Ахметова, відстоюванні його інтересів – у тому числі в США, відкритті можливостей для його поїздок у США, можливості для ведення там бізнесу, купівлі там власності і тому подібне.

Тому зараз, коли Манафорт перебуває під жорстким тиском американського правосуддя, зрозуміло, що він багато що говорить, і багатьма речами можуть зацікавитися американські правоохоронні органи, і ті речі можуть бути пов’язані і з корпоративною схемою олігархічною, певними набуттями капіталів тощо, які робилися українськими олігархами. Якщо там є хоча б якась частка інтересів Сполучених Штатів Америки.

– Але чи ця версія заслуговує на увагу?

Проглядається певний ланцюжок у цьому позові, який пов’язує Ахметова і Фірташа, і певні моменти переуступлення, перезахоплення, перекуповування власності

– У даній ситуації, я думаю, що саме ця версія, чисто міжнародно-політична, є тупиковою. Оскільки проглядається певний ланцюжок у цьому позові, який пов’язує Ріната Ахметова і Дмитра Фірташа, і певні моменти переуступлення, перезахоплення, перекуповування власності, які в дуже непрозорий спосіб – через десяток офшорних або міжнародних компаній – проводилися між українськими олігархами в часи від Кучми, починаючи, до часів Януковича, включно, то такі речі більше нагадують з’ясовування відносин у таких корпоративних конфліктах.

Відомо, що свого часу на «Укртелеком», який на той момент виглядав дуже прибутковою, дуже перспективною організацією, на базі якого могли б будуватися і системи 3G, 4G, який міг стати основою електрокомунікаційного ринку України і використання інтернету в Україні тощо, поклав око один із дуже близьких соратників Януковича Сергій Льовочкін, і їхня команда з Фірташем фактично пробувала брати «Укртелеком» під свій контроль. Щось там тоді не зіграло чи відбулися якісь певні політичні гойдалки, коли група Ріната Ахметова дістала певний верх чи що, але фактично компанія перейшла до управління «Систем Капітал Менеджменту», і достатньо відкрито, ніхто не приховував цього, стала власністю Ріната Ахметова.

Ніби відбувалися якісь там торги, відбувалася закупівля, але як усе, що в цей період відбувалося в українському бізнесі, воно все одно проходило через низку структур. Очевидно, що в одній зі структур внутрішня переуступка відбувалася в той спосіб, щоб не сплачувати зайвих податків, тим більше структури були офшорні. Очевидно, просто відбулася переуступка без формального переведення якихось грошових ресурсів. Це дуже схоже на ті схеми, які відбувалися.

Якби суми в сотні мільйонів гривень чи доларів не були сплачені одним олігархом іншому, ми б мали фактор великої олігархічної війни з перестрілками, з більш жорсткими діями

Не берусь із певністю говорити, що саме так було в цій ситуації, але коли одна з тих структур опинилася в повному віданні і контролі Фірташа, а «Укртелеком» опинився в системі координат Ріната Ахметова, цілком реалістичним було те, що Фірташ скористається такою можливістю затягати по міжнародних судах Ріната Ахметова і попробувати стягнути з його компанії достатньо велику суму, до якої він міг мати стосунок, (а міг і не мати). Тому що, як правило, якби суми в сотні мільйонів гривень чи доларів не були сплачені одним олігархом іншому олігарху, ми б мали фактор великої олігархічної війни з перестрілками, з якимись більш жорсткими діями. Її не було. Тому напевно ніхто нікому нічого не був винен. Але не були підчищені належним чином документи.

– Власне, у статті Financial Times і звертають увагу на те, що ця справа може вплинути на інтереси Дмитра Фірташа…

Фірташ вирішив нанести удар по Ахметову. Він його наніс дуже вчасно і вміло. В період, коли Ахметов, ослаблений, проти нього активно боряться, в тому числі, зі сфери НАБУ

– Знайшовши дірку в цих документах, я думаю, що Фірташ вирішив нанести удар по Ахметову. Він його наніс дуже вчасно і вміло. У той період, коли Ахметов, ослаблений, проти нього зараз досить активно борються, в тому числі, зі сфери НАБУ, тому що вони для себе якось дуже так цікаво вибирають опонентів.

От, скажімо, Фірташа вони не бачать. Інших олігархів вони не бачать. Вони бачать зараз конкретно Ахметова і по його зв’язках іде удар, плюс Ахметов втратив «Укртелеком» – український суд повністю вже в апеляційній інстанції скасував торги і визнав «Укртелеком» державною власністю. І в цей момент, коли вже «Укртелекому» в Ахметова нема, якісь моменти, зв’язані з переоформленнями, переуступками використовуються проти нього в команді Фірташа.

– Тобто фінансовий фактор все ж грає свою роль?

– Я думаю, що тут навіть фінансовий фактор не стільки грає роль, як бажання усунути остаточно з політичного, економічного і фінансового ринку України свого, ну, мені здається, концептуального ворога і противника.

Ми знаємо, яка війна – навіть політична – між Фірташем і Ахметовим відбувалася, в тому числі, і в середовищі Януковича. Наприклад, Ахметов був одним із лідерів, промоутерів створення так званого ПР-БЮТ об’єднання в 2008-2009 роках Партії регіонів з партією «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Вони ж фактично об’єдналися. Але зірване це об’єднання було зусиллями Фірташа і Льовочкіна, і їхніми медіаресурсами, і їхніми лобістськими зусиллями всередині в країні, і настроями всередині фракції, і певним підштовхуванням Ющенка до таких дій. І в той момент ця війна була особливо гостра. Я думаю, що це зараз є продовження більше все-таки політичної і медіавійни, ніж чисто корпоративний конфлікт.

– Особливо коли країна стоїть на порозі виборів?

Іде боротьба за спадок Партії регіонів. На нього сідає Медведчук з російським проектом «За життя», так званим проектом Рабіновича

– Ну, я думаю, що вибори тут теж зіграють певну роль. Давайте розуміти одну річ: іде боротьба за те, хто використає колишній спадок Партії регіонів. Частково він уже поскубаний. На нього сідає Медведчук з російським проектом «За життя», так званим проектом Рабіновича, який насправді вже поступово переходить під контроль Медведчука і Путіна безпосередньо.

Цей проект серйозно пошарпає електорат Партії регіонів. Але є території на сході і на півдні країни, які все-таки будуть голосувати за ту політичну силу, яка себе представить спадкоємцем Партії регіонів. Це може бути «Опозиційний блок», це може бути будь-яка інша партія, яку організує той же самий Рінат Ахметов.

Впливи на «Опозиційний блок» має на сьогоднішній день Фірташ і Льовочкін. Ці впливи безумовні. У самій фракції відносини далеко не такі легкі. У фракції навіть фактично незначну більшість мають представники Ахметова, які пройшли більше за мажоритарними округами. Але політично партія є проектом, який належить Льовочкіну і Фірташу.

Вони багато хочуть взяти, і вони прекрасно розуміють, що в той момент, якщо вийде новий проект, який буде формально очолюваний Борисом Колєсніковим, але за яким буде стояти зі своїм капіталом Рінат Ахметов, «Опозиційний блок» може втратити принаймні східний регіон України майже повністю. За цих обставин зрозуміло, що ослабити Ахметова політично було б цікаво для Фірташа, для Льовочкіна. Це їхній явний політичний інтерес. Ослаблення фінансове, ослаблення юридичне в такій ситуації, плюс додатковий скандал навколо Ахметова, їм би був на руку.