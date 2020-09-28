Суд розгляне скаргу на рішення київської влади щодо виконання гімну в школах

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом, в якому оскаржується рішення Київської міської ради від 30 липня 2020 року про виконання гімну щоранку у столичних школах, повідомляє пресслужба ОАСК.

«Зокрема, позивач просить скасувати п.1.2. вказаного рішення, яким рекомендовано виконання державного гімну України у закладах загальної середньої освіти усіх типів і форм власності на початку кожного дня за участю учнів і вчителів», – йдеться в повідомленні.

Суд вирішив розглядати справу за правилами загального позовного провадження і призначив підготовче засідання на 6 листопада.

30 липня Київрада ухвалила рішення «Про започаткування обов’язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах загальної середньої освіти державного гімну України». Пізніше там уточнили, що йдеться про рекомендацію, а не про обов’язкову вимогу.