Суд у Львові проведе підготовче засідання у справі підпалу автомобіля кореспондентки Радіо Свобода

У Галицькому районному суді Львова о 14:00 понеділка заплановане підготовче судове засідання у справі підпалу автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук. Потерпілими у справі є подружжя Галина та Василь Терещуки. Підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення слідством визнані майор поліції Франківського райвідділу поліції Львова Михайло Чердак (звільнений із роботи) і безробітний Вадим Дмитренко (раніше судимий).

Підготовче засідання в судовому провадженні у першій інстанції є обов’язковою і самостійною стадією кримінального процесу, в якій суд визначає можливість на законних підставах призначати кримінальне провадження до судового розгляду.

«До суду скеровано кримінальне провадження на двдох обвинувачених – організатора та замовника даного злочину. Виконавець злочину був засуджений шляхом укладення угоди з потерпілими. Провадження закінчено. Підготовче судове засідання не передбачає собою дослідження показів чи якогось руху вперед. Це процедурне засідання, під час якого з’ясовують наявність чи відсутність перешкод для слухання справи, роз’яснюють права і обов’язки. Після того у 10-денний строк суд має призначити засідання по суті, де вже буде оголошений обвинувальний акт і розпочнеться дослідження доказів. Сподіваюсь, що суддя Фролова проведе це у стислі терміни», – прокоментував адвокат потерпілих Олег Мицик.

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Вночі 30 січня 2020 року колишній студент університету «Львівська політехніка» 19-річний Якоб Сарахман підпалив автомобіль журналістки Радіо Свобода. Проти нього було відкрите провадження за статтею 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Свою вину він визнав у суді і вказав на замовників. 25 травня Галицький районний суд виніс йому вирок – 5 років позбавлення волі з 3-річним випробувальним терміном, тобто відтермінуванням покарання, якщо він не порушить обов’язків, буде присутній на одночасних допитах, у судовому процесі при розгляді кримінального провадження щодо інших осіб і даватиме проти них свідчення, якщо за цей час не скоїть злочин.

Служба безпеки України у грудні 2020 року завершила досудове розслідування щодо замовника та організатора підпалу автомобіля і скерувала матеріали до суду.

«Як встановило слідство органів безпеки, організатором злочину був працівник Франківського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області. Він діяв на замовлення львів’янина, який підозрюється в організації масштабних контрабандних схем. Поліцейський підібрав виконавця, передав йому гроші за «роботу» і надав необхідну інформацію щодо авто журналістки. У ніч на 30 січня 2020 року молодик здійснив підпал транспортного засобу», – повідомила пресслужба відомства.

Справу у Галицькому суді Львова веде суддя Людмила Фролова, яка була переведена на роботу до Львова із Торезького міського суду Донецької області у 2015 році.