Суд відхилив вимоги Мартиненка визнати докази зі Швейцарії неналежними

Докази у справі екс-народного депутата Миколи Мартиненка, які надали українським прокурорам установи Швейцарії на електронному носії-«флешці», і далі вважаються достовірними і залишаються у справі. Таке рішення ухвалила у справі суддя Шевченківського районного суду Києва Лідія Щебуняєва, передає кореспондент Радіо Свобода.

Вона відхилила клопотання захисника Мартиненка Петра Бойка, який вимагав визнати швейцарські докази недостовірними, зокрема через те, що це електронний носій та роздруківки з нього.

Це викликало обурення адвокатів, які стали в суді перераховувати ознаки документів, які, кажуть вони, «свідчать про їхню недостовірність». Ці докази містяться в томі справи номер 19.

Прокурори САП наголошують, що відповідно до цих документів, швейцарські банки підтвердили зв'язок Мартиненка з компаніями, причетними до привласнення коштів держкомпаній «СхідГЗК» та «Енергоатом».

Раніше Мартиненко заявляв медіа, що він впевнено доведе в суді недостовірність зібраних щодо нього доказів.

Колишнього народного депутата Миколу Мартиненка підозрюють у легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом. Йдеться про два епізоди – розтрату коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS.

Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він усі звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією.