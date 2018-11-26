Суд перейшов до дослідження доказів у справі Мартиненка

Шевченківський районний суд Києва завершив долучати до справи текстові докази, надані прокуратурою – а це понад 200 томів.

Не були долучені лише деякі з доказів, зокрема вилучені під час обшуків комп’ютери. Суд зважив на пропозицію захисту Мартиненка і ухвалив долучати матеріальні докази після допиту свідків.

Після цього головуюча суддя Лідія Щебуняєва запропонувала сторонам піти на перерву перед етапом дослідження доказів.

Однак захист запропонував продовжувати засідання, і зрештою суд взявся за дослідження доказів після короткої перерви.

Коли суд досліджував заяву про складання Миколою Мартиненко депутатських повноважень, його адвокати заявили, що цей крок підзахисного свідчить про його невинуватість та зацікавленість у неупередженому судовому розгляді.

Миколу Мартиненка підозрюють у легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом. Йдеться про два епізоди – розтрату коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS.

Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він усі звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією.