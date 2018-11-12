У Шевченківському райсуді почалося засідання у справі Мартиненка: долучають докази

У Шевченківському районному суді Києва почалося засідання у справі екс-депутата від «Народного фронту» Миколи Мартиненка, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У залі засідань присутній сам Мартиненко, його адвокат та прокурори. На прохання прокуратури суд долучив докази у цій справі, зокрема, відповіді Швейцарії про рух коштів на офшорну фірму. Таким чином уже долучено близько десяти томів.

Детективи вручали повістку Мартиненку 5 листопада в Шевченківському районному суді Києва. Екс-депутат кинув її на підлогу та заявив, що детектив не мав права це робити. На його думку, дії НАБУ свідчать про те, що справа проти нього провальна. НАБУ пізніше висловило обурення з цього приводу.

Миколу Мартиненка підозрюють у легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом. Йдеться про два епізоди – розтрату коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS.

Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він усі звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією.

22 квітня 2017 року суд відпустив Мартиненка на поруки.