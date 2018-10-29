Суд у справі Мартиненка перенесли, він говорить про затягування

Шевченківський суд Києва переніс розгляд справи колишнього народного депутата Миколи Мартиненка на наступний понеділок, 9 годину ранку. Причина – один із суддів колегії сьогодні задіяний в іншому процесі, пояснили в канцелярії суду.

Сам Микола Мартиненко заявив журналістам, що бачить ознаки затягування процесу. За його словами, офшорна компанія, що фігурує у епізодах про виведення коштів з компаній «Енергоатом» та «СхідГЗК», з ним жодним чином не пов’язана, і він має відповідні докази.

З іншого боку, заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан зауважила, що зв’язок офшорної фірми та Мартиненка доведено під час процедури верифікації Миколи Мартиненка як клієнта швейцарського банку.

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Окрім того, у ЦПК побоюються, що Мартиненко має намір прискорити розгляд справи, щоб отримати рішення суду до запуску Вищого антикорупційного суду, який може ретельніше дослідити докази і винести більш суворий вирок.

20 квітня 2017 року детективи НАБУ й прокурори САП затримали колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка і першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», колишнього голову спостережної ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому.

Їх підозрюють за статтями «створення злочинної організації» і «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у рамках справи про розтрату коштів державного підприємства «СхідГЗК». Обидва заперечують свою провину.

Микола Мартиненко назвав справу проти себе політичною і заявив, що його «кінцева мета» – довести безпідставність усіх звинувачень проти себе. За словами екс-депутата, він має намір співпрацювати зі слідством.

22 квітня 2017 року суд відпустив Миколу Мартиненка на поруки 18 депутатів Верховної Ради, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова й на той час заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.