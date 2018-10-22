Слідство має докази винуватості Мартиненка за всіма епізодами – прокурор

Слідство зібрало детальні докази за кожним фактом, викладеним в обвинувальному акті щодо екс-голови комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу Миколи Мартиненка, заявив Радіо Свобода прокурор Генпрокуратури Роман Симків, який представляє сторону обвинувачення в справі Мартиненка.

На цьому Симків наголосив після завершення засідання Шевченківського районного суду Києва, на якому прокурор зачитував обвинувальний акт щодо Мартиненка і його спільників.

«Ми маємо достатньо доказів: це, зокрема, свідчення представників швейцарського банку, які прибували до Києва для верифікації Мартиненка як клієнта, та навіть документи за підписами самого Мартиненка», – запевнив прокурор.

Симків вважає, що в справі Мартиненка масштаби і обставини злочину не дають підстав для обрання умовного покарання, якщо провина фігурантів справи буде доведена.

Зі свого боку, Микола Мартиненко запевнив Радіо Свобода, що висунуті йому обвинувачення у привласненні коштів підприємств «Енергоатом» та «СхідГЗК» є надуманими та безпідставними, і захист «чекає дослідження доказів», щоб довести це в суді.

22 жовтня Шевченківський суд розпочав розгляд «справи Мартиненка» по суті, але оголосив перерву через завершення робочого дня. Прокурор зачитав частину обвинувального акту. Наступне судове засідання відбудеться 29 жовтня.

20 квітня 2017 року детективи НАБУ й прокурори САП затримали колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка і першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», колишнього голову спостережної ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому. Їх підозрюють за статтями «створення злочинної організації» і «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у рамках справи про розтрату коштів державного підприємства «СхідГЗК». Обидва заперечують свою провину.

Микола Мартиненко назвав справу проти себе політичною і заявив, що його «кінцева мета» – довести безпідставність усіх звинувачень проти себе. За словами екс-депутата, він має намір співпрацювати зі слідством.

22 квітня 2017 року суд відпустив Миколу Мартиненка на поруки 18 депутатів Верховної Ради, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова й на той час заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.