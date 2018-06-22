САП оскаржить повернення судом обвинувального акта щодо Мартиненка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Шевченківського районного суду міста Києва повернути обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших п’яти обвинувачених у справі, повідомили у прес-службі САП.

«Підставою для повернення обвинувального акту стало незазначення в обвинувальному акті інформації про те, що місце вчинення окремих злочинних дій обвинуваченими в ході досудового слідства не встановлено. В окремих випадках розмір завданої шкоди зазначено не в національній валюті. Також колегія суддів вважає порушенням вказання в акті прізвища, імені та по-батькові осіб, які були співучасниками злочину, але на даний час перебувають у розшуку до винесення обвинувального вироку щодо цих осіб. Зазначено також й інші підстави», – йдеться в повідомленні.

Так, у САП наголосили, що підстави для повернення обвинувального акту визначені судом, чітко не передбачені у статті 291 Кримінального процесуального кодексу України, якою встановлено вимоги до обвинувального акту, прокурором буде подано апеляцію на це рішення суду.

«Також в цьому ж засіданні судом відмовлено у клопотаннях стосовно запобіжних заходів для обвинувачених і відмовлено у відстороненні двох обвинувачених з керівних посад ДП «СхідГЗК» і ДП «НАЕК «Енергоатом». На думку суду, ризики, які обґрунтовув прокурор – відсутні. Згідно із законом, це рішення не оскаржується», – повідомили у САП.

21 червня Шевченківський райсуд Києва повернув обвинувальний акт у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, а також Валерія Василькова, Руслана Журила, Сергія Переломи, Олександра Сорокіна та Володимира Богданця до САП.

П’ятеро згаданих обвинувачених, які є керівниками і посадовцями ДП «СхідГЗК», Державного концерну «Ядерне паливо», НАК «Нафтогаз «України», ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом».

Кримінальне провадження стосується заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та ДП «НАЕК «Енергоатом».

22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно Мартиненка.

20 квітня 2017 року детективи НАБУ й прокурори САП затримали колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка і першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», колишнього голову спостережної ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому. Їх підозрюють за статтями «створення злочинної організації» і «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у рамках справи про розтрату коштів державного підприємства «СхідГЗК». Обидва заперечують свою провину.

Микола Мартиненко назвав справу проти себе політичною і заявив, що його «кінцева мета» – довести безпідставність усіх звинувачень проти себе. За словами екс-депутата, він має намір співпрацювати зі слідством.

22 квітня 2017 року суд відпустив Миколу Мартиненка на поруки 18 депутатів Верховної Ради, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова й заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.