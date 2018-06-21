Суд повернув обвинувальний акт у справі екс-депутата Мартиненка прокуратурі, САП оскаржуватиме

Шевченківський райсуд Києва 21 червня повернув обвинувальний акт у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляється на Facebook-сторінці суду.

«Колегія суддів ухвалила: обвинувальний акт щодо Миколи Мартиненка, Валерія Василькова, Руслана Журила, Сергія Переломи, Олександра Сорокіна та Володимира Богданця… повернути прокурору для усунення недоліків», – оголосила в залі суду суддя Оксана Голуб.

Кримінальне провадження стосується заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та ДП «НАЕК «Енергоатом».

Окрім Мартиненка, у справі проходять ще п’ятеро обвинувачених, які є керівниками і посадовцями ДП «СхідГЗК», Державного концерну «Ядерне паливо», НАК «Нафтогаз «України», ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) має намір оскаржити це рішення Шевченківського райсуду Києва, повідомив «Українським новинам» заступник керівника САП Володимир Кривенко. За його словами, скаргу буде подано до Апеляційного суду Києва.

22 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно Мартиненка.

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20 квітня 2017 року детективи НАБУ й прокурори САП затримали колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка і першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», колишнього голову спостережної ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому. Їх підозрюють за статтями «створення злочинної організації» і «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у рамках справи про розтрату коштів державного підприємства «СхідГЗК». Обидва заперечують свою провину.

Микола Мартиненко назвав справу проти себе політичною і заявив, що його «кінцева мета» – довести безпідставність усіх звинувачень проти себе. За словами екс-депутата, він має намір співпрацювати зі слідством.

22 квітня 2017 року суд відпустив Миколу Мартиненка на поруки 18 депутатів Верховної Ради, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова й заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.