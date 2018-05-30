Суд призначив до розгляду справу, фігурантом якої є екс-депутат Мартиненко

Шевченківський районний суд Києва призначив до розгляду справу, фігурантом якої є колишній народний депутат Микола Мартиненко.

Розгляд справи, у якій є обвинуваченими шестеро осіб, призначили на 21 червня.

Кримінальне провадження стосується заволодіння коштами ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та ДП «НАЕК «Енергоатом».

9 січня у НАБУ повідомили про відкриття екс-депутату, колишньому голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Мартиненку та його захисникам доступу до матеріалів справи.

Читайте також: «Козирний валет» Миколи Мартиненка (розслідування)

Серед інших підозрюваних у провадженні, зазначають у НАБУ, – чинні керівники ДП «СхідГЗК», Державного концерну «Ядерне паливо», НАК «Нафтогаз «України», ПАТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом».

20 квітня 2017 року детективи НАБУ й прокурори САП затримали колишнього депутата Верховної Ради Миколу Мартиненка і першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», колишнього голову спостережної ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому. Їх підозрюють за статтями «створення злочинної організації» і «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у рамках справи про розтрату коштів державного підприємства «СхідГЗК». Обидва заперечують свою провину.

Микола Мартиненко назвав справу проти себе політичною і заявив, що його «кінцева мета» – довести безпідставність усіх звинувачень проти себе. За словами екс-депутата, він має намір співпрацювати зі слідством.

22 квітня 2017 року суд відпустив Миколу Мартиненка на поруки 18 депутатів Верховної Ради, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова й заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.