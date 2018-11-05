Детектив НАБУ намагався викликати Мартиненка на допит

Детектив Національного антикорупційного бюро перед початком судового засідання в Шевченківському районному суді Києва намагався вручити колишньому депутатові Миколі Мартиненку повістку про виклик як свідка для допиту на виконання запиту про міжнародну правову допомогу Чехії. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Екс-депутат кинув повістку на підлогу та заявив, що детектив не мав права це робити. На думку Мартиненко, дії НАБУ свідчать про те, що справа проти нього провальна.

Читайте також: «Слідство має докази винуватості Мартиненка за всіма епізодами – прокурор​»

«Коли справа пішла провально, коли вони бачать, що немає ні складу злочину, ніякої доказової бази, вони почали робити інші справи, зробили міжсобійчик з якимись іноземцями в обхід Генеральної прокуратури, що вони викликають на допит в рамках міжнародної правової допомоги. Міжнародна правова допомога йде виключно через Генеральну прокуратуру», – сказав Мартиненко.

Заступник виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан зазначила, що детектив діяв в рамках своїх повноважень.

Микола Мартиненко є одним із підозрюваних у справі про розтрату коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Сам він свою провину заперечує.

У 2015 році детективи Національного антикорупційного бюро відкрили два кримінальні провадження, які пов’язані з екс-депутатом Миколою Мартиненком. Одне з них – за фактом одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS. За повідомленнями, Мартиненко неофіційно контролює цю компанію в галузі ядерного машинобудування. Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він ці звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією.

22 квітня 2017 року суд відпустив Мартиненка на поруки.