НАБУ прокоментувало ситуацію з викликом Мартиненка на допит

Національне антикорупційне бюро України обурене поведінкою колишнього народного депутата Миколи Мартиненка під час виклику його на допит.

«Поведінка колишнього народного обранця викликає обурення та є недопустимою у будь-якій цивілізованій країні світу. Наголошуємо, детективи Національного бюро вручили повістку в належний спосіб відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України», – заявили в НАБУ.

У відомстві зазначили, що Мартиненку вручали повістку про виклик на допит як свідка у рамках міжнародно-правового доручення правоохоронних органів Чехії.

«Інша інформація щодо розслідування компетентними органами Чехії кримінального провадження є конфіденційною та не підлягає розголошенню», – розповіли в НАБУ.

Детективи вручали повістку Мартиненку 5 листопада в Шевченківському районному суді Києва. Екс-депутат кинув її на підлогу та заявив, що детектив не мав права це робити. На його думку, дії НАБУ свідчать про те, що справа проти нього провальна.

Микола Мартиненко є одним із підозрюваних у справі про розтрату коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Сам він свою провину заперечує.

У 2015 році детективи Національного антикорупційного бюро відкрили два кримінальні провадження, які пов’язані з екс-депутатом Миколою Мартиненком. Одне з них – за фактом одержання хабарів при закупівлі підприємством «Енергоатом» обладнання в чеського акціонерного товариства Škoda JS. За повідомленнями, Мартиненко неофіційно контролює цю компанію в галузі ядерного машинобудування. Крім того, стало відомо і про слідство в цій самій справі щодо Мартиненка в Чехії. Він ці звинувачення відкидає і називає їх нісенітницею й маніпуляцією.

22 квітня 2017 року суд відпустив Мартиненка на поруки.