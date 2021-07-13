Суд повернув державі орендований термінал порту «Чорноморськ»

Господарський суд Одеської області задовольнив позовні вимоги Чорноморської окружної прокуратури про розірвання договору оренди майна – будівель, складських майданчиків, кранових шляхів, автомобільних доріг та інших об’єктів нерухомості причалів другого терміналу Морського торговельного порту «Чорноморськ» площею понад 113 тисяч метрів квадратних. Про це повідомила прокуратура.

«Підприємство, до якого пред’явлено позов, є найбільшим боржником з орендної плати у регіоні та входить у трійку найбільших боржників по всій Україні. Зокрема, незважаючи на взяті на себе зобов’язання по своєчасній сплаті орендної плати протягом 49 років, інвестиційною компанією допущено заборгованість з орендної плати до Державного бюджету на суму понад 20 млн гривень», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що прокуратурі вдалося довести у суді, що підприємство, яке орендувало термінал, не виконало низку зобов’язань перед Мінінфраструктури України. Зокрема йдеться про залучення інвестицій в розмірі 250 млн доларів США та створення перевантажувального комплексу з вантажопереробкою на рівні 1,5 млн тон в перший рік з наступним зростанням на 8 млн тон на рік.

«Господарський суд погодився з доводами прокуратури щодо неефективного використання державного майна даним підприємством та прийняв рішення про розірвання договору оренди і повернення майна у державну власність», – заявили у прокуратурі.

У відомстві уточнили, що наразі рішення суду виконано у повному обсязі, а майно повернули державі.

Хто саме орендував термінал порту, у прокуратурі не повідомили.