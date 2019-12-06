Суд у Росії відправив за ґрати ще двох учасників літніх протестів

Міщанський суд Москви 6 грудня ухвалив вироки трьом обвинуваченим у так званій «московській справі» про акції протесту 27 липня. Єгор Лєсних і Максим Мартинцов отримали реальні терміни, три і два з половиною роки позбавлення волі. Олександра Мильникова засудили до двох років умовно, повідомляє видання «Медіазона» із залу суду.

Суд визнав доведеним, що вони застосували безпечне для життя насильство до бійців Росгвардіі під час неузгодженої акції на підтримку незалежних кандидатів на виборах у Москві. Вирок Лєсних і Мартинцову більш суворий, оскільки суд кваліфікував їхні дії як вчинені групою осіб. Свою провину підсудні не визнали.

Максим Мартинцов, Олександр Мильніков і Єгор Лєсних були заарештовані в середині жовтня в межах нової хвилі затримань за «московською справою».

У справі про протести 27 липня і 3 серпня в Москві спочатку йшлося про «масові заворушення», потім її перекваліфікували. Були арештовані понад 20 людей. Частина вже засуджені, з інших обинувачення зняли.

6 грудня різні суди в Москві ухввалили сім вироків у цій справі. До реального терміну, крім Лєсних і Мартинцова, був засуджений також Микита Чирцов, у нього один рік позбавлення волі. Умовний термін отримав Володимир Ємельянов. До штрафу був засуджений Павло Новіков, який визнав провину. Умовний термін отримав також студент Єгор Жуков, якого звинувачували в закликах до екстремізму.

Припинити «московську справу» вимагають громадські активісти, правозахисники та митці. Вони також засуджують застосування поліцейськими насильства до учасників мирних акцій протесту. Російська влада дії поліції схвалює і вважає, що силовики запобігли небезпечним заворушенням.