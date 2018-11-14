ГПУ: до суду направили обвинувальний акт щодо чільного російського військового посадовця

Головна військова прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно заступника командувача військами Південного військового округу Збройних сил Росії, повідомила Генеральна прокуратура України.

Посадовця обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді та плануванні, подготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний високопосадовець ЗС РФ у лютому-березні 2014 року, перебуваючи на території Автономної Республіки Крим, брав участь у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до тяжких наслідків, сприяв безперешкодному вторгненню російських військовослужбовців для військової окупації території півострова Крим, підбурював військовослужбовців ВМС ЗС України до вчинення державної зради та вчинив пособництво у веденні агресивної війни проти України», – заявили в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, обвинувачений оголошений у розшук, суд надав дозвіл на його затримання та доставку в суд для вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі не назвали імені посадовця.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.