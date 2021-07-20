Суд виніс вирок у справі про вбивство бердянського активіста «Сармата»

20 липня Бердянський міськрайонний суд ухвалив рішення у справі про вбивство бердянського активіста Віталія «Сармата» Олешка. Як повідомили кореспонденту Радіо Свобода у пресслужбі суду, до 11 років ув’язнення засуджено одного з обвинувачуваних у справі, який безпосередньо стріляв у активіста.

Щодо інших обвинувачених у вбивстві «Сармата», то суд ухвалив виправдати їх «через недоведеність вчинення вказаних кримінальних правопорушень».

Наразі товариш вбитого бердянського активіста Андрій Маджаров повідомив у соцмережах, що його друзі та близькі планують подавати апеляцію по справі.

Віталія «Сармата» Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» спочатку було затримано п’ятьох осіб, чотирьох з них біля Василівки Запорізької області. У грудні 2018 року було затримано шостого підозрюваного в причетності до вбивства Олешка – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається кілька версій злочину.

У липні 2019 року Бердянський міськрайонний суд почав розгляд справи щодо вбивства Віталія Олешка. Усього фігурантами судової справи щодо вбивства «Сармата» було 11 осіб.