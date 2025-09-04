Суд у США визнав незаконним рішення Білого дому про блокування грантів Гарварду

Окружний суд у США ухвалив, що адміністрація президента Дональда Трампа незаконно припинила надання грантів на суму близько 2,2 мільярда доларів Гарвардському університету, повідомляють американські ЗМІ та агентство Reuters.

Суддя Еллісон Берроуз вирішила, що адміністрація Трампа «використала антисемітизм як димову завісу для цілеспрямованої, ідеологічно вмотивованої атаки на провідні університети країни». Також суддя відзначила, що кампанія тиску призвела до заморожування грантів без дотримання закону та порушила права на свободу слова, закріплені в Першій поправці до Конституції США.

Представниця Білого дому Ліз Гастон повідомила, що рішення суду буде оскаржене. Вона додала, що Гарвард «не має конституційного права на кошти платників податків і залишається непридатним для отримання грантів у майбутньому».

11 квітня американська влада надіслала до Гарварда лист, у якому заявила, що збереже федеральне фінансування, якщо університет проведе широкі реформи (йдеться про загальну суму майже дев’ять мільярдів доларів). Серед вимог, висунутих університету, – провести реформи в управлінні, в тому числі скоротити вплив викладачів, які «більш віддані активізму, ніж науковій діяльності», відмовитися приймати студентів, «ворожих американським цінностям та інститутам», а також повідомляти поліції про володарів грін-карт, які порушують правила поведінки, припинити всі програми різноманітності, справедливості та інклюзивності тощо.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем звинуватила іноземних студентів та викладачів Гарварда з візами університету у висловленні «антисемітської ненависті» до єврейських студентів після нападу «Хамасу» (угруповання, визнане терористичним у ЄС та США) на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Президент Гарвардського університету Алан Гарбер заявив, що університет не піде назустріч вимогам уряду. У навчальному закладі вважають, що таким чином Білий дім намагається контролювати університетську спільноту.

Гарвард став першим елітним вишем, який відкрито відмовився виконувати вимоги адміністрації Трампа, яка заморозила сотні мільйонів доларів федерального фінансування для численних університетів, змушуючи навчальні заклади внести зміни в політику. Влада США також розпочала процедуру депортації деяких затриманих іноземних студентів, які брали участь у пропалестинських демонстраціях, а для сотень інших студентів скасували візи.