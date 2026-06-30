Верховний суд США підтвердив право на громадянство за народженням

Верховний суд США підтвердив рішення суду нижчої інстанції, який заблокував указ американського президента Дональда Трампа, що намагався обмежити можливість отримати громадянство за правом народження, повідомляють інформагенції та ЗМІ 30 червня.

Ця ініціатива Трампа наказувала відомствам не визнавати громадянство дітей, які народилися в США, якщо жодний із батьків не є громадянином або постійним резидентом країни (власником ґрін-картки).

Проти відповідного указу виступили шість суддів Верховного суду, підтримали думку Трампа троє.

Президент США підписав цей документ одним із перших після повернення до Білого дому в січні 2025 року.