Суд у Криму звільнив Олега Зубкова з СІЗО

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для власника зоопарку «Казка» і парку левів «Тайган» Олега Зубкова.

Трансляцію з-під будівлі суду веде канал російського громадського руху «Народне слово».

Повідомляється, що Зубкову не можна виходити на вулицю з 22:00 до 6:00. Також суд зобов'язав бізнесмена прибувати на кожне засідання.

Раніше підконтрольний Росії Білогірський районний суд анексованого Криму заарештував кримського бізнесмена Олега Зубкова. Під час засідання 3 лютого у справі туристки Ольги Соломіної, яку вкусив лев у звіринці Зубкова, суд оголосив рішення про арешт бізнесмена на два місяці.

У липні 2018 року повідомлялося, що лев вкусив туристку Ольгу Соломину в сафарі-парку «Тайган». За словами жінки, в момент нападу хижака директор «парку Олег Зубков був поруч, але «не зміг відразу втихомирити своїх тварин». Сам Зубков стверджує, що Соломіна була в нетверезому стані і «смикала лева за гриву», через що він її і вкусив.

Пізніше Росспоживнагляд в анексованому Криму провів перевірку через інцидент, але ніяких порушень не виявив.

У кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав анексію півострова Росією, – тривалий конфлікт окупаційною владою Криму. Зубков стверджує, що протягом п’яти років не може оформити документи на земельні ділянки, де розташована його власність.