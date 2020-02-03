В анексованому Криму заарештували бізнесмена Олега Зубкова

Підконтрольний Росії Білогірський районний суд анекосованого Криму заарештував кримського бізнесмена Олега Зубкова. Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, під час засідання 3 лютого у справі туристки Ольги Соломіної, яку вкусив лев у звіринці Зубкова, суд оголосив рішення про арешт бізнесмена на два місяці.

Згідно з повідомленням, на директора парків одягли наручники і відвели в поліцейський відділок.

Адвокати заявили, що домагатимуться дострокового звільнення Зубкова.

«Через неявку Зубкова на суд 20 січня суддя винесла рішення про його арешт на два місяці, оскільки є побоювання, що він виїде за кордон», – повідомили в пресслужбі підконтрольного Росії суду.

У липні 2018 року повідомлялося, що лев укусив туристку Ольгу Соломину в сафарі-парку «Тайган». За словами жінки, в момент нападу хижака директор «парку Олег Зубков був поруч, але «не зміг відразу втихомирити своїх тварин». Сам Зубков стверджує, що Соломіна була в нетверезому стані і «смикала лева за гриву», через що він її і вкусив.

Пізніше Росспоживнагляд в анексованому Криму провів перевірку через інцидент, але ніяких порушень не виявив.

У кримського бізнесмена Олега Зубкова, який у 2014 році підтримав анексію півострова Росією, – тривалий конфлікт окупаційною владою Криму. Зубков стверджує, що протягом п’яти років не може оформити документи на земельні ділянки, де розташована його власність.

За роки анексії Криму Зубков відвідав понад 500 судових засідань, пов’язаних із численними штрафами і звинуваченнями на його адресу з боку підконтрольної Кремлем кримської влади.