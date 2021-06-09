Суд виправдав колишнього заступника голови Миколаївської ОДА Романчука

Колегія суддів Центрального районного суду Миколаєва виправдала колишнього заступника голови Миколаївської ОДА Миколу Романчука, якого обвинувачували у зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб.

«Микола Романчук обвинувачувався у тому, що через безпосереднього виконавця, запропонував керівнику ТОВ «Е.» здійснити вплив на прийняття керівництвом та депутатами Миколаївської облради рішення про погодження спецдозволів на розробку промислового родовища вапняку за надання неправомірної вигоди. В подальшому, відповідно до обвинувального акту, через безпосередніх виконавців, Микола Романчук отримав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення про розробку надр двома траншами у сумі 10 тис доларів США та 80 тис доларів США», – мовиться у повідомленні суду.

Романчук себе винним не визнавав.

Зазначається, що колегія суддів дійшла висновку про «низку грубих порушень органом досудового слідства норм КПК України», що призвело до визнання низки доказів обвинувачення недопустимими.

У суді додали, що під час досудового розслідування було порушено норми підслідності і воно здійснювалося неуповноваженим органом.

«З урахуванням досліджених доказів, колегія суддів постановила визнати Миколу Романчука невинуватим та виправдати, скасувати ухвали про накладення арешту на майно вилучене під час обшуку за місцем проживання та роботи, скасувати обраний щодо Миколи Романчука запобіжний захід у виді застави в сумі 512 тис гривень», – заявили у суді.

Державне обвинувачення заявляло, що Романчука з радником голови Миколаївської облради затримали під час отримання хабара на загальну суму 90 тисяч доларів США від директора одного з товариств за здійснення впливу та ухвалення облрадою і облдержадміністрацією позитивного рішення щодо надання дозволу на користування надрами на Новомиколаївському родовищі пиляних вапняків.