Суд у справі Бутрименка, підозрюваного у вбивстві спецпризначенців, перенесли

Оріхівський районний суд Запорізької області 15 січня переніс на 26 лютого засідання у справі Миколи Бутрименка, підозрюваного в причетності до загибелі спецпризначенців на Донбасі в 2014 році. Як передає кореспондент Радіо Свобода, судове засідання перенесли через неявку підозрюваного, ухвалено рішення про повторний виклик Бутрименка до суду.

Головуючий суддя повідомив про отримане від одного з адвокатів підозрюваного клопотання щодо перенесення засідання через його зайнятість в іншому судовому засіданні – у Маріуполі, або проведення засідання в режимі відеоконференції. Втім, як зазначив суддя, організувати таку відеоконференцію не вдалося через відсутність вільних майданчиків для зв’язку цього дня у суді Маріуполя.

Також до суду надійшло клопотання ще одного адвоката Бутрименка – перенести засідання через перебування обвинувачуваного на лікарняному. До клопотання, отриманого судом, було додано медичну довідку, нібито видану лікарем «Шахтарської районної лікарні «Донецької народної республіки».

Прокурор та адвокат потерпілих у суді зазначили, що наразі не можливо розглядати справу за відсутності підозрюваного. Вони також висловили сумнів щодо поважності причин відсутності Бутрименка через те, що медична установа, вказана у довідці, в Україні не зареєстрована, і така довідка може бути видана лише лікарнею на підконтрольній Україні території.

Адвокат постраждалих також клопотала про розміщення оголошення про виклик Бутрименка на засідання на сайті суду та у газеті «Урядовий кур’єр» через те, що підозрюваний не має постійного місця проживання на підконтрольний території. Судді задовільнили клопотання про публікацію оголошення на сайті суду. Щодо оголошення у газеті головуючий суддя зазначив, що це може бути зроблене лише в разі спеціального судового розгляду.

На засіданні в якості слухачів були присутні близько десятка активістів із Запоріжжя та Оріхова, що стежать за перебігом справи.

Микола Бутрименко був у списку на обмін у форматі «всіх на всіх» між Києвом і угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», що відбувся 29 грудня. Для здійснення обміну 26 грудня Оріхівський районний суд Запорізької області за клопотанням прокуратури змінив Бутрименку запобіжний захід на особисте зобов’язання.

16 травня 2019 року Куйбишевський райсуд Запорізької області визнав Миколу Бутрименка винним у фінансуванні тероризму. Його засудили до восьми років позбавлення волі. За даними свідків у його справі, Бутрименко в 2014 році повідомив підтримуваним Росією бойовикам про українських спецпризначенців біля Сніжного, після чого військових обстріляли і десятеро з них загинули.

Прокуратура і постраждалі подали апеляцію на вирок Бутрименку. Суд першої інстанції відкинув статтю щодо тероризму, тому прокуратура і постраждалі просили переглянути саме цей момент і заново заслухати свідків, адже є свідчення про те, що Бутрименко не лише «здав» бійців, а й сам був зі зброєю.

27 вересня колегія суддів Запорізького апеляційного суду ухвалила рішення повернути справу Миколи Бутрименка суду першої інстанції для повторного розгляду.