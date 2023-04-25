ВООЗ стурбована захопленням біологічної лабораторії в Судані, де зберігаються збудники кору та холери

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про високий ризик біологічної небезпеки через захоплення у столиці Судану Хартумі лабораторії із зразками збудників кору, холери та іншими матеріалами.

Як повідомляє Reuters, представник ВООЗ у Судані Німа Саїд Абід заявив, що технічні фахівці не можуть отримати доступ до Національної лабораторії громадського здоров’я, щоб гарантувати безпеку матеріалів.

«Це головна проблема: відсутність доступу лаборантів до лабораторії та гарантування безпеки наявних там біологічних матеріалів і речовин», – сказав він, відмовившись уточнити, яка сторона захопила об’єкт.

Як зазначає ВООЗ, відключення електрики унеможливлює правильне поводження з матеріалами на науковому об’єкті. Через проблеми з електроенергією також псуються пакети з кров’ю, що зберігаються в лабораторії.

Повідомляється, що лабораторія в Хартумі розташована поблизу району, де є штаб армійського командування та де відбуваються активні бойові дії.

У Судані понад тиждень триває внутрішній збройний конфлікт. Бої йдуть між регулярною армією та воєнізованим угрупуванням «Сили швидкої підтримки».

У вівторок у Судані відновилися атаки з повітря, попри оголошений у ніч на 25 квітня з ініціативи США, триденний режим припинення вогню.

Бої між збройними силами Судану та «Силами швидкої підтримки» почалися 15 квітня, в результаті яких, за останніми даними ООН, загинули близько 460 людей та понад 4000 ­–

поранені.

Нині з Судану продовжується евакуація літаками іноземців, зокрема співробітників дипломатичних місій.