Затримано керівника теруправління Державної судової адміністрації, який перебував у розшуку – ОГП

В Офісі генерального прокурора повідомили про затримання начальника одного з територіальних управлінь Державної судової адміністрації України. За даними відомства, з липня по жовтень цього року чоловік перебував у розшуку за підозрою у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

«Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 594 тис грн. За даними слідства, підозрюваний організував схему закупівель комп’ютерного обладнання для потреб районних судів за державні кошти за значно завищеними цінами. З метою уникнення процедури відкритих торгів, як того вимагає закон, він уклав з «потрібним» постачальником дев’ять допорогових договорів. Такі дії посадовця призвели до розтрати бюджетних коштів на понад 700 тис грн», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, справою займалися управління СБУ в АР Крим і Нацполіції в Херсонській області.

Персональних даних затриманого не вказують.