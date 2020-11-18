З початку року до ВРП надійшло понад 8,5 тисяч скарг на суддів – судова влада

Протягом січня-жовтня поточного року до Вищої ради правосуддя надійшло 8 584 скарги на суддів, повідомляє портал «Судова влада України».

«Упродовж цього періоду дисциплінарні палати та члени ВРП повністю завершили розгляд 11 438 дисциплінарних скарг, включно з тими, що надійшли у попередні роки», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, загалом було винесено 358 рішень про відкриття дисциплінарної справи і 103 – про притягнення 114 суддів до дисциплінарної відповідальності. З них лише тимчасово відсторонили від здійснення правосуддя чотирьох суддів і звільнили – 10, повідомила судова влада.

«За результатами розгляду дисциплінарних справ до суддів застосовані такі види дисциплінарних стягнень: попередження – щодо 57 суддів; догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця – щодо 23 суддів; сувора догана з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців – щодо 20 суддів; подання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя – щодо 4 суддів; подання про звільнення – щодо 10 суддів», - додали у Вищій раді правосуддя.

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Вища рада правосуддя – колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який стежить за забезпеченням незалежності судової влади, а також професійної етики суддів і прокурорів.