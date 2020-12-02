Наступного року саміт G20 відбудеться у Римі

Саміт «Групи двадцяти» відбудеться 30-31 жовтня 2021 року у Римі. Про це повідомили у пресслужбі уряду Італії, яка 1 грудня почала головування у G20.

«1 грудня 2020 року офіційно почалося головування Італії у «Групі двадцяти». Календар включає проведення численних зустрічей на рівні міністрів, до яких слід додати Саміт лідерів (G20) у Римі 30-31 жовтня 2021 року, та численні «спеціальні заходи», – мовиться у повідомленні.

Також протягом року заплановані заходи, присвячені різним актуальним темам, зокрема розширенню прав жінок, інноваціям, екології та іншим.

В основі логотипу запланованого саміту – Вітрувіанська людина Леонардо да Вінчі, яка символізує гармонію і гуманізм.

Цього року лідери «Групи двадцяти» провели віртуальний саміт у листопаді, за підсумками якого закликали об’єднати зусилля у боротьбі з коронавірусом.