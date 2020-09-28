Країни G20 проведуть віртуальний саміт

Зустріч лідерів «Групи 20» цього року матиме місце у віртуальному форматі. Вона призначена на 20-21 листопада поточного року. Про це йдеться у спільній заяві G20

Головуватиме на саміті король Саудівської Аравії Сальман бен Абдель Азіз Аль Сауд.

«Майбутній саміт G20 буде зосереджений на захисті життя людей і відновленні економічного зростання. Для цього будуть розглянуті вразливі місця, які розкрилися під час пандемії, і закладені основи для світлого майбутнього», – мовиться у заяві.

Станом на 28 вересня у світі підтвердили понад 33 мільйона випадків COVID-19, померли майже 998 тисяч пацієнтів, одужали – майже 23 мільйона.