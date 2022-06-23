З початку місяця армія РФ понад 300 разів обстріляла Чернігівщину та Сумщину – ДПСУ

Від початку поточного місяця російська армія 320 разів обстріляла Чернігівщину та Сумщину, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Росія продовжує утримувати підрозділи окремих сил в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Це робиться для демонстрації сил та відволікання наших сил оборони. Формування ворогом сил для ударного наступу поки не спостерігається. Окупант не припиняє обстріли Чернігівщини та Сумщини. Лише з початку місяця ДПСУ зафіксували 320 обстрілів цих територій», – повідомив Андрій Демченко.

За його словами, через обстріли потерпає цивільна інфраструктура.

Влада Сумщини фактично щодня повідомляє про обстріли російськими військами регіону, зокрема цивільних об’єктів. Росія неодноразово заперечувала, що обстрілює мирне населення в Україні.