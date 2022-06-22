Влада Сумщини розповіла про понад 80 «прильотів» з російської артилерії за добу

Протягом доби 22 червня російські війська обстрілювали Сумську область з різних видів зброї, всього було понад 80 «прильотів» з артилерії, загинула людина. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, на Великописарівську громаду з безпілотника російські війська скинули вибуховий пристрій, а після цього відкрили мінометний вогонь. Внаслідок обстрілів загинула людина.

Також, за словами Живицького, під обстріл потрапили Глухівська, Юнаківська, Хотинська, Шалигинська та Білопільська громади.

Крім того, на території Охтирського району на російській міні підірвалася автівка поліцейських, які патрулювали територію – двоє поранених, розповів Живицький.

Влада Сумщини фактично щодня повідомляє про обстріли російськими військами регіону, зокрема цивільних об’єктів. Росія неодноразово заперечувала, що обстрілює мирне населення в Україні.