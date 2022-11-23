Ударних угрупувань чи додаткового скупчення військ РФ біля кордонів Сумщини немає – ОВА

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що наразі не спостерігаються якісь додаткові сили РФ на прикордонні з Сумщиною.

«На даний момент жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає», – написав Живицький у Telegram.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

І упродовж сьогоднішнього дня, повідомив Живицький, під обстріл потрапили три громади Середино-Будська, Хотінська та Юнаківська. Обійшлося без постраждалих.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.