Через негоду на Сумщині одна людина загинула і восьмеро травмовані – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій озвучили деталі наслідків негоди у місті Буринь Конотопського району Сумської області.

«У місті Буринь Конотопського району внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру), за результатами попереднього обстеження, пошкоджено 66 приватних житлових будинків, з них 10 зруйновано. У 4 багатоквартирних будинках пошкоджено покрівлі, також на АЗС та двох будівель фермерського господарства, пошкоджено ЛЕП. Внаслідок негоди загинула 1 особа та 8 осіб травмовано (з них 4 госпіталізовано)», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Ліквідація наслідків негоди триває, повідомили рятувальників.

Раніше про те, що в місті Буринь через негоду сталися руйнуванння будинків і проблеми з електроенергією повідомляв голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Прикордонна з РФ Сумщина і так фактично щодня зазнає руйнувань через російські обстріли.