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Війська РФ обстріляли прикордонне селище на Сумщині, є постраждалі – ОП

Через російську атаку загинула людина, ще четверо поранені. Фото ілюстративне

Російські війська обстріляли прикордонне селище Зноб-Новгородське на Сумщині, є постраждалі, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«На Сумщині росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське. Нанесений ракетний удар в районі місцевого професійно-аграрного ліцею.1 цивільна особа загинула, 4 особи поранені», – написав голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграмі.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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