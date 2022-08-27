Понад 220 випущених снарядів, двоє людей поранені – влада Сумщини про обстріли регіону армією РФ

Упродовж суботи російські війська випустили по прикордонню Сумщини понад 220 снарядів та мін, двоє людей зазнали поранень, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

«З 10 ранку до 10 вечора по прикордонню області, зі сторони РФ прилетіло понад 220 снарядів та мін. Під обстрілом були території: Хотінської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської громад Сумського району; Зноб-Новгородської громади Шосткинського району; Новослобідської громади Конотопського району», – повідомив голова ОВА.

У результаті обстрілу Новослобідської громади поранено двох людей – це члени однієї родини, міна прилетіла прямо в їхній будинок, розповів Живицький. Також були пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, поранено худобу.

Живицький також повідомив, що внаслідок обстрілу одного із сіл Білопільської громади через близько пів сотні мін сталися пожежі у будівлях училища, школи, дитячого садка та пошти. Пошкоджені приватні будинки.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Регіон фактично щоденно зазнає обстрілів.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.