Сумщина під вогнем військ РФ: влада повідомила про нічні обстріли, попередньо – без жертв

Російські війська вночі з літака випустили дві ракети по Есманській громаді Сумської області, також артобстрілу зазнали Білопільська та Великописарівська громади, жертв немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Близько опівночі ворог з літака, який не перетинав кордон України, здійснив два пуски ракет по території Есманської громади. Майже одночасно із цим розпочався артобстріл Білопільської громади із САУ», – повідомив Жививцький у фейсбуці.

Голова ОВА також зазначив, що о 3:00 з території РФ також обстріляли Великописарівську громаду – майже 10 ударів артилерії.

«В усіх випадках обійшлося без людських жертв, інформація про руйнування уточнюється», – вказав він.

Останнім часом фактично щодня надходять повідомлення про обстріл армією РФ прикордоння, зокрема на Сумщині та Чернігівщині.