Армія РФ понад 20 разів обстріляла Сумщину: двоє поранених, пошкоджено церкву і пост рятувальників

Упродовж неділі російські війська 22 рази обстріляли громади Сумської області, внаслідок чого двоє людей зазнали поранень, є руйнування.

Як йдеться в повідомленні Сумської ОВА у Telegram, у регіоні зафіксовано 104 вибухи. Під вогонь потрапили девять громад.

Повідомляється, що двоє цивільних постраждали у Зноб-Новгородській громаді.

Серед поруйнованої інфраструктури – газова труба, лінія електропередач, церква, пожежно-рятувальна частина.

Російські військові регулярно обстрілюють прикордонні місцевості Сумської області відтоді, коли ЗСУ змогли повернути контроль над цими територіями. Москва, попри докази і свідчення, заперечує обстріли цивільного населення.