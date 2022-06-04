Влада: російська авіація обстріляла Сумщину, попередньо – без жертв

Удосвіта 4 червня російська авіація обстріляла територію Сумської області, повідомив голова тамтешньої військової адміністрації Дмитро Живицький

«Подробиці нічних вибухів. Після 4-ї ранку на території Сумської області працював ворожий літак. Чотири вибухи на території Сумського району. Жертв серед цивільного населення немає. Руйнування уточнюються», – повідомив Живицький.

Напередодні Живицький в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що останні три тижні щільність обстрілів армією РФ посилилась. За півтора місяця щоденних обстрілів суттєво пошкоджено соціальну інфраструктуру – школи, дитсадочки, заклади інтернатного типу для людей з інвалідністю.

Останнім часом фактично щодня надходять повідомлення про обстріл армією РФ прикордоння, зокрема на Сумщині та Чернігівщині.