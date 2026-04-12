Армія РФ атакувала дроном автомобіль швидкої допомоги на Сумщині, постраждали медики – влада

У ніч проти 12 квітня сили РФ атакували дроном автомобіль швидкої допомоги на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

«Цієї ночі ворог підступно атакував медичний автомобіль. Російський безпілотник влучив у транспорт у Глухівській громаді», – розповів місцевий чиновник.

Григоров таож уточнив, що у результаті атаки постраждали троє медиків.

«Їм оперативно надали допомогу. Загрози життю немає», – додав Григоров.

За інформацією Нацполіції, ще один чоловік отримав поранення у Свеській громаді.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



