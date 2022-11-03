На прикордонні Сумщини впродовж дня розірвалося 30 мін, пошкоджені будинки і техніка – ОВА

Упродовж четверга, 3 листопада, російські війська сшість разів обстріляли прикордоння Сумщини та випустили по області 30 мін, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Прикордоння Сумщини знову під ворожим вогнем. Опівдні росіяни із мінометів гатили по Білопільській громаді. Прильоти були якраз по будинкам мирних мешканців. Загалом 30 мін розірвалося на прикордонні. Є руйнування в 6 приватних оселях. У будинку культури наскрізь пробитий дах, вибиті всі вікна. Також осколками від розривів мін пошкодило трактор в місцевому фермерському господарстві», – написав Живицький у Telegram.

Сумщина, яка межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, фактично щодня зазнає обстрілів, відколи РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.