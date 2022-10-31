Дві громади Сумщини зазнали обстрілів з боку військ РФ – ОВА

У понеділок російські війська обстріляли території Краснопільської та Зноб-Новгородської громад, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Опівдні росіяни вели вогонь зі ствольної артилерії по території Краснопільської громади. 36 прильотів. Постраждалих немає, наслідки – уточнюються. Після 19-ї години по Зноб-Новгородській громаді прилетіло 10 мін із території Росії. Без жертв та руйнувань», – написав Живицький у Telegram.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, і фактично щодня зазнає обстрілів, відколи РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.