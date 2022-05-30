Війська РФ зі своєї території протягом години обстрілювали прикордонну Сумщину – ДПСУ

Російські війська протягом години з артилерії обстрілювали прикордонний Шосткинський район Сумщини, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Близько години ворог поливав артснарядами прикордоння Шосткинського району Сумщини. Прикордонники зафіксували понад 20 розривів боєприпасів, випущених ворожою артилерією з боку російського села зерново по інфраструктурі одного з населених пунктів неподалік кордону», – йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграмі.

За даними прикордонників, постраждалих унаслідок обстрілів наразі немає, дані уточнюються.

За даними голови Сумської ОВА Дмитра Живицького, із початку доби 30 травня армія РФ зі своєї території кілька разів відкривала вогонь по прикордонних громадах Сумської області – під обстріли потрапила Хотинська, Білопільська, Шосткинська громади.

Про обстріли прикордонних Сумської та Чернігівської областей повідомляється регулярно.